Lo scorso weekend il Comicon di Napoli ha attirato circa 173 mila visitatori, confermandosi come uno degli eventi più frequentati nel settore. La manifestazione ha coinvolto numerosi ospiti internazionali, che hanno partecipato a panel e incontri con il pubblico. Secondo le stime, l’evento avrebbe prodotto un impatto economico di circa 43 milioni di euro, grazie alla presenza di negozi, hotel e ristoranti che hanno beneficiato dell’afflusso di visitatori.

? Cosa scoprirai Chi sono gli ospiti internazionali che hanno animato i panel?. Come ha fatto l'evento a generare un impatto economico così alto?. Quali nuovi appuntamenti culturali aspettano i fan dopo la fiera?. Perché la direzione ha deciso di limitare il numero dei visitatori?.? In Breve 520 espositori e 480 ospiti internazionali hanno animato 650 eventi tematici.. Ospiti includono John C. McGinley, Caparezza, Luca Parmitano e il mangaka Makoto Yukimura.. L'evento ha coinvolto 500 collaboratori e generato mille pernottamenti per gli ospiti.. Mostra di Robert Crumb al Maschio Angioino prevista dal 27 maggio.. Centosettantatremila visitatori hanno varcato i cancelli della Mostra d’Oltremare per la XXVI edizione del COMICON Napoli, chiudendo una kermesse che ha generato un impatto economico di 43,1 milioni di euro.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Comicon Napoli: 173mila visitatori e un impatto di 43 milioni di euro

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