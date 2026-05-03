Durante il Comicon 2026, il cantante mascherato noto come TonyPitony ha attirato numerosi spettatori al Teatro Mediterraneo, ricevendo calorosi applausi e autografi dai fan presenti. L’artista, molto seguito sui social, ha fatto il suo ingresso circondato da persone che lo acclamavano, confermando il suo ruolo tra gli ospiti più attesi della manifestazione. La sua presenza ha movimentato la giornata dedicata al fumetto e alla cultura pop.

Era uno degli ospiti più attesi di questo Comicon 2026, eccolo TonyPitony che fa il suo ingresso al Teatro Mediterraneo circondato da fan che inneggiano il suo nome. Sia fuori che dentro il teatro in tantissimi indossano la sua maschera. L’incontro è stato più un via vai di regali per l’artista e fan che hanno tentato ogni di rubare una foto o un autografo. I fan cantano le sue canzoni, gli chiedono del suo incontro con Tommy Cash, lui risponde a tutti e poi sbusta sul palco assieme a Dario Moccia. Un bagno di folla per TonyPitony che ricorda a tutti che il personaggio è di tutti ed è suo dovere donarsi ai suoi fan .🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Comicon 2026, TonyPitony conquista la Fiera: folla e autografi per il cantante mascherato fenomeno social

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