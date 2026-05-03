Cole Walliser il regista di GlamBOT virali sui tappeti rossi | Per un hairflip da star il segreto è un movimento dinamico e ampio dei capelli senza fare una smorfia con il viso

Da vanityfair.it 3 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Cole Walliser, noto per aver diretto i video virali dei GlamBOT sui red carpet, ha spiegato che per ottenere un hairflip da star il trucco sta in un movimento ampio e dinamico dei capelli, senza modificare l’espressione del viso. I GlamBOT, dispositivi che catturano i movimenti dei capelli delle celebrità, sono diventati un elemento ricorrente nelle occasioni di alta moda e cerimonie ufficiali. Walliser ha condiviso i dettagli tecnici dietro il successo di questa tendenza.

Il regista che ha reso i GlamBOT un fenomeno culturale mondiale onnipresente sui red carpet ci racconta come rendere i capelli un oggetto del desiderio.🔗 Leggi su Vanityfair.it

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© Vanityfair.it - Cole Walliser, il regista di GlamBOT virali sui tappeti rossi: «Per un hairflip da star il segreto è un movimento dinamico e ampio dei capelli senza fare una smorfia con il viso»

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