Cocktail ai minori e gravi carenze igieniche | bar sospeso ad Avellino

I Carabinieri di Avellino hanno intercettato il proprietario di un bar mentre stava somministrando cocktail alcolici a due minori. Durante un controllo, effettuato anche in abiti civili, sono emerse inoltre gravi carenze igieniche all’interno dell’esercizio. La verifica ha portato alla sospensione dell’attività. La vicenda evidenzia una serie di irregolarità legate alla tutela dei clienti e alla sicurezza alimentare.

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Avellino, anche in abiti civili, hanno sorpreso il titolare di un esercizio pubblico nell'atto di servire cocktail alcolici a due minorenni.L'esercente è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Notizie correlate

Sannio, chiuso un supermercato per gravi carenze igienicheNell’ambito dei controlli finalizzati alla verifica del rispetto della normativa in materia di sicurezza ed igiene degli alimenti, i Carabinieri del...

Sannio, chiuso un supermercato a Benevento per gravi carenze igienicheNell’ambito dei controlli finalizzati alla verifica del rispetto della normativa in materia di sicurezza ed igiene degli alimenti, i Carabinieri del...

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Cocktail fai da te, minorenni trasformano i muretti in bar improvvisati: così si aggirano le regole; Alcol ai minori, scatta la chiusura: sette giorni di stop per un bar del centro; Minorenni ubriachi, cocktail facili e coltelli: scatta l’allarme movida a Trapani; Adelfia, rave party da sballo con minori che si portano l'alcol da casa: arrivano le forze dell’ordine e mandano tutti a casa.

Sorpreso a somministrare cocktail alcolici a due minori: denunciato titolare di un localeAVELLINO- Sorpreso a vendere alcol a minorenni, denunciato il titolare di un locale nella città capoluogo. Ad eseguire i controlli i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di A ... irpinianews.it

Minorenni ubriachi, cocktail facili e coltelli: scatta l’allarme movida a TrapaniNon è più solo una questione di rumore o di schiamazzi. Nel centro storico di Trapani la movida cambia volto e, secondo residenti e commercianti, il problema oggi ha un nome preciso: minorenni, alcol ... tp24.it

Quanto ci manca il cocktail della sera e il suono del vento tra i ponti... quanto ci manca quella sensazione di libertà Video 1 di 2 La crociera non è solo una vacanza, è un mondo a parte. È svegliarsi ogni mattina in un porto diverso con il sole che entr - facebook.com facebook