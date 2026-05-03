Classifica Mondiale costruttori F1 2026 | Mercedes in fuga Ferrari insegue

Il campionato mondiale di Formula 1 2026 è iniziato in Australia e si concluderà ad Abu Dhabi. La classifica dei costruttori vede la squadra con il miglior punteggio attuale in testa, seguita dalla squadra che si trova a una distanza significativa. La differenza tra le prime due posizioni è evidente, con Mercedes che occupa la prima posizione e Ferrari che si mantiene in seconda posizione. Le gare successive determineranno gli equilibri della classifica generale.

Il campionato del mondo di Formula 1 del 2026 ha preso il via in Australia e si concluderà ad Abu Dhabi. La settantasettesima stagione della categoria regina dell’automobilismo manterrà un calendario estremamente fitto, composto da 24 appuntamenti: lo stesso totale già visto nelle due annate precedenti, segno che ormai un numero di gare pari alle ore di una giornata è diventato uno standard consolidato. Per quanto riguarda le sedi delle gare, il calendario presenterà una sola variazione rispetto alla stagione appena conclusa. Il circuito di Imola uscirà di scena e lascerà spazio a Madrid, dove debutterà un tracciato cittadino di nuova concezione.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Classifica Mondiale costruttori F1 2026: Mercedes in fuga, Ferrari insegue F1 2026 LIVE: Mercedes W17 debutta, summit FIA e Ferrari SF-26 in arrivo Notizie correlate Classifica Mondiale costruttori F1 2026: Mercedes in fuga, Ferrari saldamente secondaIl campionato del mondo di Formula 1 del 2026 ha preso il via in Australia e si concluderà ad Abu Dhabi. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Classifica piloti e costruttori: Kimi Antonelli in vetta, +7 su Russell; F1, classifiche del Mondiale 2026: Piloti e Costruttori; Classifica Mondiale costruttori F1 2026: Mercedes in fuga, Ferrari insegue; Mondiale Costruttori 2026: pareggio Ferrari-Mercedes, McLaren quasi le doppia - Classifiche - Formula 1. Classifica Mondiale costruttori F1 2026: Mercedes in fuga, Ferrari insegueIl campionato del mondo di Formula 1 del 2026 ha preso il via in Australia e si concluderà ad Abu Dhabi. La settantasettesima stagione della categoria ... oasport.it F1: orari, dove vederla in TV, classifica e calendario completoF1: orari del prossimo GP, dove vederla su Sky e TV8, streaming gratis, classifica piloti e costruttori aggiornata e calendario completo dei 22 GP. ilgiornaledigitale.it La prima volta non si scorda mai Marta Kostyuk trionfa a Madrid e solleva il suo primo WTA 1000 sconfiggendo in finale Mirra Andreeva 6-3, 7-5 Con il successo sale al numero 15 della classifica mondiale e centra il suo best ranking - facebook.com facebook