Città della Salute di Novara nell' estate 2027 al via i lavori

Nell’estate del 2027 partiranno i lavori per la costruzione della Città della Salute a Novara, con la posa della prima pietra prevista in quel periodo. I lavori dovrebbero durare circa cinque anni, portando all’apertura della struttura nella seconda metà del 2032. La realizzazione di questa struttura coinvolge diverse fasi di intervento e si prevede che l’intera operazione duri circa cinque anni dalla messa in funzione.

La prima pietra è prevista per l'estate 2027, cinque anni dopo la conclusione dei lavori. Se tutto dovesse andare per il meglio la nuova Città della Salute di Novara dovrebbe essere operativa nella seconda metà del 2032.Nei giorni scorsi, giovedì 30 aprile, è stato firmato ufficialmente l'accordo.🔗 Leggi su Novaratoday.it

Notizie correlate

Città della salute di Novara: è ufficiale, c’è la firmaUna svolta "storica" come l’anno definita il sindaco Alessandro Canelli e il presidente regionale Alberto Cirio: oggi, giovedì 30 aprile, è stato...

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Città della salute di Novara: è ufficiale, c’è la firma; A Torino Città della Salute taglia il traguardo dei 1300 trapianti di cuore e polmone; Il Centro Trapianti della Città della Salute e della Scienza di Torino celebra 1.300 trapianti di cuore e polmone: Testimonia 30 anni di impegno; Città della salute di Novara, Cirio firma il contratto per il nuovo ospedale.

Città della Salute di Novara, nell'estate 2027 al via i lavoriLa prima pietra è prevista per l'estate 2027, cinque anni dopo la conclusione dei lavori. Se tutto dovesse andare per il meglio la nuova Città della Salute di Novara dovrebbe essere operativa nella se ... novaratoday.it

Città della salute di Novara, Cirio firma il contratto per il nuovo ospedaleLa firma è stata apposta dal commissario straordinario Marco Corsini, avvocato generale aggiunto dello Stato, e dall’amministratore delegato del gruppo che si è aggiudicato la gara, Claudio Dogliani. lastampa.it

Firmato il contratto per la costruzione della nuova Città della Salute di Novara: lo hanno siglato il commissario Marco Corsini e Claudio Dogliani, rappresentante dell’azienda che si è aggiudicata i lavori. Il via ai cantieri entro l’estate del prossimo anno. https:// - facebook.com facebook