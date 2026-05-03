Città della Salute di Novara nell' estate 2027 al via i lavori

Nell'estate del 2027 prenderanno il via i lavori per la costruzione della nuova Città della Salute di Novara. La prima pietra sarà posta circa cinque anni dopo la fine delle opere, prevista intorno al 2022. Se i tempi verranno rispettati, la struttura dovrebbe essere pronta e operativa nella seconda metà del 2032. La realizzazione coinvolge diversi enti e richiede un investimento significativo.

La prima pietra è prevista per l'estate 2027, cinque anni dopo la conclusione dei lavori. Se tutto dovesse andare per il meglio la nuova Città della Salute di Novara dovrebbe essere operativa nella seconda metà del 2032.Nei giorni scorsi, giovedì 30 aprile, è stato firmato ufficialmente l'accordo.🔗 Leggi su Novaratoday.it

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