Nel primo trimestre dell'anno, il settore turistico cinese ha registrato circa 1,9 miliardi di spostamenti, segnando un incremento significativo rispetto all'anno precedente. La ripartizione delle spese mostra differenze tra residenti urbani e rurali, con le prime che contribuiscono maggiormente alle entrate complessive. La crescita del mercato si concentra principalmente tra i cittadini delle aree urbane, che rappresentano la maggior parte dei viaggi e delle spese legate al turismo.

? Cosa scoprirai Come si divide la spesa tra residenti urbani e rurali?. Chi guida la crescita del mercato turistico cinese?. Perché la spesa delle zone rurali cresce così poco?. Quali sono le cause del divario tra città e campagna?.? In Breve Spesa totale per il turismo interno pari a 1.860 miliardi di yuan.. Viaggiatori urbani registrano 1,4 miliardi di spostamenti con crescita del 6,5%.. Residenti rurali effettuano 498 milioni di viaggi con aumento del 4,6%.. Spesa dei cittadini urbani raggiunge 1.530 miliardi di yuan (+3,5%).. Oltre 1,9 miliardi di spostamenti interni sono stati registrati in Cina durante il primo trimestre dell’anno, segnando un incremento del 6% rispetto al periodo precedente secondo i dati del ministero della Cultura e del Turismo.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cina, boom di turismo: 1,9 miliardi di spostamenti nel primo trimestre

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