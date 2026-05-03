Nel Cilento, un incendio di vaste proporzioni ha richiesto l’intervento di canadair e squadre di vigili del fuoco. Le fiamme hanno raggiunto alcune case isolate, portando alla evacuazione di alcune abitazioni. Le autorità stanno valutando i danni alle colture tra le zone di Pattano e Salento, dove si sono registrate distruzioni di campi e serre. L’intervento dei soccorritori prosegue per contenere l’incendio e limitare i danni.

? Cosa scoprirai Come hanno fatto le fiamme a raggiungere le case isolate?. Quali sono i danni reali alle colture tra Pattano e Salento?. Perché il vento ha reso inutilizzabili le squadre a terra?. Dove si stanno concentrando i soccorsi per proteggere le abitazioni?.? In Breve Incendio scoppiato il pomeriggio di venerdì 1 maggio tra Pattano e Salento.. Fiamme hanno distrutto diversi ettari di vegetazione e macchia mediterranea.. Rischio concreto per abitazioni isolate e colture agricole della zona.. Necessari sopralluoghi tecnici per valutare danni ambientali e stabilità suolo.. Il pomeriggio di venerdì 1 maggio è stato segnato da un violento incendio che ha travolto il territorio compreso tra Pattano e Salento, scatenando la mobilitazione dei soccorsi nel cuore del Cilento.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cilento sotto le fiamme: Canadair e vigili del fuoco contro il rogo

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