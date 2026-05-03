Ciclismo | brillante vittoria del pugliese in provincia di Cremona Polisportiva Monsummanese bis stagionale Dopo Biancu arriva il successo di Vaglio

Un ciclista pugliese ha conquistato una vittoria nella provincia di Cremona, portando a casa il suo secondo successo stagionale con la Polisportiva Monsummanese nella categoria juniores. Dopo il trionfo di un altro atleta della stessa squadra, il team ha aggiunto un nuovo risultato positivo alla sua stagione. La gara si è svolta su un percorso pianeggiante con diversi attacchi e fughe, culminate con lo sprint finale.