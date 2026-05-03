Ciclismo | brillante vittoria del pugliese in provincia di Cremona Polisportiva Monsummanese bis stagionale Dopo Biancu arriva il successo di Vaglio
Un ciclista pugliese ha conquistato una vittoria nella provincia di Cremona, portando a casa il suo secondo successo stagionale con la Polisportiva Monsummanese nella categoria juniores. Dopo il trionfo di un altro atleta della stessa squadra, il team ha aggiunto un nuovo risultato positivo alla sua stagione. La gara si è svolta su un percorso pianeggiante con diversi attacchi e fughe, culminate con lo sprint finale.
Bis stagionale in fatto di vittorie per la Polisportiva Monsummanese nella categoria juniores. Dopo il successo del sardo Luca Biancu a Iglesias in Sardegna è arrivata nella giornata del Primo Maggio la vittoria con una prova di forza del pugliese Walter Vaglio a Stagno Lombardo in provincia di Cremona. A completare la felice trasferta del team in Lombardia il terzo posto del regolare e costante Bonciani. La corsa si svolta su ritmo sempre elevati con un tentativo dell’australiano Ward altro atleta della Monsummanese, quindi la fuga decisiva di un sestetto e la presenza di ben tre atleti della formazione della Valdinievole, Vaglio, Parigi e Bonciani.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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