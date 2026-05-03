Una serata di musica e festa sul lungomare Marconi si è conclusa con un episodio drammatico. Alle 22 del primo maggio, una ragazza di 15 anni ha chiesto aiuto alle sue amiche, raccontando di essere stata vittima di un abuso da parte di uno sconosciuto. La giovane ha poi richiesto di essere accompagnata in ospedale. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i soccorsi.

SENIGALLIA Una serata di musica e festa si è trasformata in un incubo. L’allarme è scattato attorno alle 22 del primo maggio sul lungomare Marconi, dove sono piombati gli agenti delle Volanti e dei soccorritori del 118 per prendere in carico una 15enne senigalliese. Poco prima, l’Sos lanciato dalle amiche: «Venite, presto, è stata violentata». Gli abusi si sarebbero materializzati in spiaggia, davanti a uno stabilimento balneare, a quell’ora chiuso e completamente deserto, poco più a nord della Rotonda. Il legame La giovane, che non avrebbe mai visto prima il suo molestatore, è stata trasportata al pronto soccorso di Senigallia per eseguire tutti gli accertamenti di rito all’interno del percorso del Codice Rosa, riservato alle vittime di violenza sessuale.🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

© Corriereadriatico.it - Choc in spiaggia a Senigallia, 15enne chiede aiuto alle amiche: «Abusata da uno sconosciuto, portatemi in ospedale»

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