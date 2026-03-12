Caterina Balivo piange in tv ricordando Enrica Bonaccorti Giancarlo Magalli | Era un'amica vera

Durante la trasmissione televisiva La Volta Buona, Caterina Balivo si è commossa e ha pianto mentre ricordava Enrica Bonaccorti, che aveva partecipato come ospite nel suo studio circa un mese fa. La conduttrice ha anche menzionato Giancarlo Magalli, sottolineando il legame di amicizia con Bonaccorti. La scena si è svolta in diretta, lasciando trasparire l’emozione della conduttrice.

Caterina Balivo piange in diretta a La Volta Buona ricordando Enrica Bonaccorti che, appena un mese fa, era stata ospite nel suo studio. A parlare della conduttrice anche Giancarlo Magalli.