A Chieti Scalo, si parla di modifiche alla gestione del mercato coperto in via Ortona e di interventi per migliorare la sicurezza del Villaggio Celdit. Le decisioni prese riguardano l’organizzazione delle attività commerciali e le misure di tutela per le aree pubbliche. Questi interventi sono stati annunciati durante incontri tra le autorità e i rappresentanti delle comunità locali, senza ancora dettagli definitivi sui tempi di attuazione.

? Cosa scoprirai Come cambierà la gestione del mercato coperto in via Ortona?. Quali soluzioni propone Legnini per la sicurezza del Villaggio Celdit?. Chi sono i nuovi candidati presentati dal Partito Socialista?. Come verranno ottenuti i fondi per Brecciarola e San Martino?.? In Breve Vincenzo Maraio e Gabriele Barisano confermano Paola Petrillo e Stefano Di Crescenzo in lista.. Legnini propone dialoghi con RFI per fondi a Brecciarola e San Martino.. Comizio della lista Legnini Sindaco Chieti 2026 previsto lunedì 4 maggio in piazza Vico.. Il candidato sindaco Giovanni Legnini ha percorso ieri tra le strade di Chieti Scalo, incontrando commercianti e residenti per discutere di manutenzione urbana e risorse finanziarie.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Chieti Scalo: Legnini tra mercato e Villaggio Celdit per la città

Notizie correlate

Comunali Chieti, Legnini apre il comitato elettorale allo Scalo: “Serve un vero centro cittadino”Giovanni Legnini ha inaugurato nel pomeriggio di oggi il comitato elettorale di Chieti Scalo, in via della Colonnetta, avviando una nuova tappa della...

Elly Schlein torna a Chieti per sostenere LegniniElly Schlein torna a Chieti, questa volta per sostenere il candidato sindaco Giovanni Legnini.

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Amministrative 2026, Legnini apre una sede elettorale anche in centro città; Chieti al voto: sabato 2 maggio Elly Schlein (PD) allo Scalo per sostenere Legnini sindaco; Chieti, al via gli incontri di Giovanni Legnini nei quartieri; Elezioni Chieti, i candidati sindaci e le liste.

Elezioni Chieti: Legnini inaugura il suo comitato a Chieti ScaloGiovanni Legnini ha inaugurato questo pomeriggio il comitato elettorale di Chieti Scalo, in via della Colonnetta. rete8.it

Chieti, incendio distrugge un'isola ecologica allo ScaloUn incendio, sulla cui natura sono in corso accertamenti, ha distrutto intorno alle 5.20 di oggi l'isola ecologica ubicata lungo via Colonnetta a Chieti Scalo. Il rogo, che ha interessato anche un ... ansa.it

Via salvo d'acquisto CHIETI SCALO zona San martino ( le palazzine..in prossimità della scuola selvaiezzi) Tagliata l erba e lasciata lì per giorni..ora sono queste le condizioni. consiglio...quando dovete fare questo scempio..lasciatela crescere fino a 3 mt che a - facebook.com facebook