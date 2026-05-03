Chiara Ferragni non ha risposto alle dichiarazioni di Elena Santarelli, come riportato dall’ipotesi di Parpiglia. Secondo alcune fonti, il suo ufficio stampa avrebbe deciso di non commentare la vicenda, lasciando in sospeso le spiegazioni pubbliche. La questione riguarda alcune affermazioni fatte dalla Santarelli, ma al momento non sono state fornite dichiarazioni ufficiali da parte della Ferragni.

“Chiara Ferragni ha scelto la via del mutismo” dinanzi alle dichiarazioni di Elena Santarelli a Belve. A sottolineare la questione del silenzio è stato il giornalistaGabriele Parpiglia.In un periodo in cui la comunicazione di Chiara Ferragni appare sempre più calibrata e sotto controllo, il suo silenzio non passa inosservato. Parpiglia ha evidenziato: “Mentre l’imprenditrice prosegue il racconto social della sua nuova vita tra vacanze omaggio, look ricercati e la presenza del nuovo compagno, Josè Hernandez, molti si chiedono come mai il suo ufficio stampa questa volta abbia scelto la via del mutismo”. Secondo Parpiglia, dietro questa scelta...🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Chiara Ferragni non replica alle dichiarazioni di Elena Santarelli: l’ipotesi di Parpiglia

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