A Roma si è conclusa la fase finale dell’Open d’Italia 2026, un torneo di tennis che ha attirato numerosi appassionati. Durante l’evento sono stati assegnati premi in denaro ai giocatori che hanno raggiunto le diverse fasi della competizione. La vincita complessiva più alta è stata assegnata al primo classificato. La manifestazione si è svolta sui campi in terra rossa, rappresentando l’ultimo appuntamento della stagione su questa superficie.

"> Il Torneo di Roma: La Fase Finale della Stagione sul Rosso. Con il Madrid Open concluso, tutti gli occhi si rivolgono verso Roma, dove si svolgerà il terzo e ultimo evento ATP Masters 1000 della stagione sul terreno in terra battuta. Quest’anno, il torneo promette di confermare la sua importanza nel panorama tennistico mondiale e di regalare grandi emozioni agli appassionati. Carlos Alcaraz, campione in carica, non affronterà la competizione per difendere il suo titolo a causa di un problema al polso che lo ha costretto a ritirarsi. L’astigiano aveva trionfato l’anno scorso sconfiggendo Jannik Sinner in finale, una vittoria che aveva segnato un momento cruciale per la sua carriera.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Chi guadagna a Roma: le vincite dell’Open d’Italia 2026

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