Nella settima puntata del Serale di Amici, trasmessa sabato 2 maggio 2026, sono stati eliminati due allievi. La puntata ha visto confronti diretti tra i concorrenti, portando alla loro eliminazione definitiva dal programma. Nessun altro dettaglio è stato comunicato riguardo ai nomi dei concorrenti coinvolti. La serata ha concluso questa fase del talent show con due cantanti che hanno lasciato la gara.

Scopriamo chi è uscito da Amici ieri sera, sabato 2 maggio 2026: due cantanti eliminati nella settima puntata del Serale. Questo appuntamento era molto importante perché è l'ultimi prima della semifinale che consacrerà i 5 allievi che si contenderanno la vittoria finale, tutti contro tutti, non più divisi in squadre. Maria De Filippi ha guidato la serata tra guanti di sfida e battaglie a suon di canto e di ballo. In studio ha accolto anche diversi ospiti famosi: gli attori Marco Bocci e Giulia Michelini sono stati protagonisti del gioco Password con alessandro Cattelan, Gaia e Sarah Toscano si sono esibite sui loro principali successi, lo spazio comico era invece affidato a Carlo Amleto.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Chi è uscito da Amici ieri sera 2 maggio 2026, due eliminati nella settima puntata Serale: addio a due cantanti

Amici 25, Shock su gli Eliminati della Sesta Puntata del Serale di Amici, Ecco Chi Sono gli Elim……

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