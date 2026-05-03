Nel cast della serie “Roberta Valente – Notaio in Sorrento” figura l’attrice Flavia Gatti, che interpreta il ruolo di Leda, una giovane cameriera del bar. La serie si svolge in un contesto cittadino e vede la partecipazione di vari attori che interpretano personaggi legati alla protagonista. Flavia Gatti compare in alcune delle puntate, portando sullo schermo il personaggio di Leda.

Nel cast di Roberta Valente – Notaio in Sorrento troviamo l’attrice Flavia Gatti, che interpreta Leda, una giovane e radiosa cameriera del bar. Il suo personaggio ha una storia molto legata a quella della protagonista, la notaia Roberta ( Maria Vera Ratti ). Scopriamo di più su Leda e sulla carriera della promettente attrice. Leda: una cameriera legata a Roberta da una bambola, un ciondolo e non solo. Vediamo Leda (interpretata da Flavia Gatti ) comparire sulla scena quasi come se andasse incontro alla macchina da presa, entrando a passo lento ma deciso sul piccolo schermo, quando chiede al suo titolare Gaspare ( Peppe Miale ) un permesso per rientrare prima a casa, a causa dell’impegnativo trasloco.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi è Flavia Gatti, l’attrice di “Roberta Valente – Notaio in Sorrento”?

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