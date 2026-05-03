Che tempo che fa oggi domenica 3 maggio | gli ospiti e le anticipazioni

Oggi, domenica 3 maggio, alle 19.30, torna in onda il programma televisivo condotto da Fabio Fazio, con intervalli di Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbäck. La trasmissione sarà trasmessa in diretta sul canale Nove e disponibile anche in streaming su discovery+. Gli ospiti e le anticipazioni saranno annunciate durante la puntata.

(Adnkronos) – Che tempo che fa torna oggi, domenica 3 maggio, alle 19.30 in diretta sul Nove e in streaming su discovery+ con Fabio Fazio, Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbäck. Tra gli ospiti della puntata, in esclusiva il Premio Oscar Pedro Almodóvar, in occasione dell’uscita nelle sale del suo nuovo film 'Amarga Navidad', in concorso al prossimo Festival di Cannes e al cinema dal 21 maggio. Nei suoi oltre 40 anni di straordinaria carriera, il pluripremiato regista ha ottenuto numerosi riconoscimenti, tra cui due Premi Oscar (nel 2000 per il Miglior film straniero con 'Tutto su mia madre' e nel 2003 per la Miglior sceneggiatura con 'Parla con lei'), sei Goya, due David di Donatello, sei Nastri d’Argento, quattro premi al Festival di Cannes, cinque Bafta e due Leoni d’Oro (di cui uno alla carriera).🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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