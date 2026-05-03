Charles Leclerc penalizzato al GP di Miami! Cos’è successo posizioni perse e nuova classifica

Durante il Gran Premio di Miami, il pilota ha subito una penalizzazione decisa dalla Commissione Gara, che ha influito sulla sua posizione finale. La corsa, quarta tappa del Campionato Mondiale 2026 di Formula 1, si è conclusa con questa sanzione in seguito a un finale molto movimentato all’interno dell’autodromo di Miami. La decisione ha portato a una modifica nella classifica generale del gran premio.

Alla fine è arrivata la penalizzazione per Charles Leclerc. Il monegasco è stato appena sanzionato dalla Commissione Gara a causa dell’oltremodo caotico finale del GP di Miami, quarto appuntamento del Mondiale 2026 di Formula 1 andato in scena questo fine settimana al Miami International Autodrome. Nello specifico il pilota della Ferrari ha subito una penalità di venti secondi, scivolando così all’ottavo posto in classifica dopo la sesta piazza arpionata al termine della gara. La spiegazione della sanzione è riportata nel documento ufficiale diramato dalla FIA: “ I C ommiss ari hanno rilev ato che Leclerc ha fatto un test acoda alla curva 3 nell’ultimo giro, col pendo il muro ma prosegu endo la corsa.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Charles Leclerc penalizzato al GP di Miami! Cos’è successo, posizioni perse e nuova classifica Notizie correlate Leggi anche: Cosa è successo a Leclerc: testacoda, macchina danneggiata, 3 posizioni perse e poi la penalità a Miami Gp Miami, ‘furia’ Leclerc via radio con team Ferrari: “Orrendo”. Cos’è successo(Adnkronos) – Charles Leclerc manca la prima fila nelle qualifiche per la sprint del Gp di Formula 1 di Miami e si sfoga, via radio, con il suo team. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Antonelli, tre di fila e fuga nel Mondiale! Finale horror per Leclerc, penalizzato; Charles Leclerc: Macchina migliorata, ma speravo in un risultato migliore. Ora testa alle qualifiche; Leclerc severissimo: Errore inaccettabile, tutto buttato nel cesto - News - Formula 1; Rabbia Leclerc con Antonelli: Pessimo nei duelli!. Poi le scuse: Ho esagerato. F1, Charles Leclerc penalizzato al GP di Miami! Il monegasco perde due posizioniAlla fine è arrivata la penalizzazione per Charles Leclerc. Il monegasco è stato appena sanzionato dalla Commissione Gara a causa dell'oltremodo caotico ... oasport.it Ufficiale: Leclerc penalizzato di 20 secondi, scala in ottava posizioneLa Direzione Gara ha optato per un 'drive-through' postumo per i reiterati tagli di percorso da parte del pilota Ferrari Charles Leclerc ... formulapassion.it Stangata per Leclerc a Miami. Penalità di 20 SECONDI e sesto posto perso. Il Gran Premio di Miami si chiude con un amaro colpo di scena per la Scuderia Ferrari. La Federazione Internazionale ha infatti comunicato la decisione di sanzionare Charles Leclerc - facebook.com facebook Doppietta McLaren nella gara sprint del Gp di Miami di Formula 1. A vincere è stato il campione del mondo Lando Norris davanti al compagno di squadra Oscar Piastri ed alla Ferrari di Charles Leclerc. Quarta la Mercedes di Kimi Antonelli davanti al compagn x.com