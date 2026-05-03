La finale della Champions League femminile di pallavolo si svolgerà domenica 3 maggio alla Ülker Sports and Event Hall di Istanbul, con la partita tra VakifBank e Eczacibasi Dynavit, entrambe della città turca. L’incontro, in programma alle 20, vedrà sfidarsi due squadre turche in un derby che mette in palio il titolo continentale. La competizione si conclude con una finale tutta di Istanbul, con una presenza italiana nelle panchine.

Sarà una finale tutta turca, tutta di Istanbul, ma con una forte impronta italiana in panchina. La Champions League 2026 di volley femminile si chiuderà domenica 3 maggio alla Ülker Sports and Event Hall con il derby tra VakifBank Istanbul ed Eczacibasi Dynavit Istanbul, in programma alle 20.00 locali, le 19.00 italiane. Una sfida che assegnerà il trono continentale dopo due semifinali durissime, entrambe vinte al tie-break contro le rappresentanti italiane. Il VakifBank di Giovanni Guidetti ha compiuto l’impresa più clamorosa, eliminando Conegliano dopo essere stato sotto 0-2, 17-22 nel terzo set e dopo aver annullato quattro match-point alle campionesse d’Europa uscenti.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Champions League femminile, Istanbul incorona la regina d’Europa: derby turco VakifBank-Eczacibasi

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