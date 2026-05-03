Eczacibasi-Vakifbank oggi Finale Champions League volley femminile 2026 | orario tv programma streaming

Oggi Istanbul si prepara ad accogliere la finale della Champions League femminile di pallavolo, in programma domenica 3 maggio alla Ülker Sports and Event Hall alle ore 20. La gara vedrà opposte due squadre italiane, VakifBank Istanbul ed Eczacibasi Dynavit Istanbul, in una sfida tra club di alta classifica. La partita sarà trasmessa in diretta televisiva e disponibile anche in streaming, offrendo agli appassionati italiani l’opportunità di seguire l’evento dal vivo.

Istanbul si prepara a vivere una notte europea tutta in casa, ma dal forte accento italiano. La finale della Champions League 2026 di volley femminile metterà infatti di fronte VakifBank Istanbul ed Eczacibasi Dynavit Istanbul, domenica 3 maggio alla Ülker Sports and Event Hall (ore 20.00 locali, 19.00 italiane). In palio il titolo continentale al termine di due semifinali spettacolari, entrambe risolte al tie-break contro le squadre italiane. Il VakifBank di Giovanni Guidetti ha firmato una delle rimonte più incredibili degli ultimi anni, estromettendo Conegliano dopo essere stato sotto di due set e con le venete avanti 22-17 nel terzo parziale.🔗 Leggi su Oasport.it

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