Centro polivalente San Zeno Avviso pubblico del Comune per una gestione integrata

Il Comune di Pisa ha pubblicato un avviso pubblico rivolto agli enti del terzo settore, con l’obiettivo di coinvolgerli nella progettazione e gestione di un modello integrato di servizi presso il centro polivalente San Zeno. L’iniziativa mira a definire le modalità di collaborazione e a promuovere l’organizzazione di attività e servizi presso la struttura. La scadenza per la presentazione delle manifestazioni di interesse è stata comunicata dall’amministrazione comunale.

È stato pubblicato dal Comune di Pisa l’avviso pubblico di manifestazione di interesse rivolto agli enti del terzo settore per la coprogettazione e la realizzazione di un modello integrato di servizi e attività al centro polivalente San Zeno. L’iniziativa si inserisce nell’ambito delle politiche sociali e di inclusione promosse dall’amministrazione comunale con la finalità di individuare soggetti del terzo settore interessati a collaborare con il Comune nella definizione e gestione di attività sociali, aggregative e formative, con particolare riferimento alla promozione dell’invecchiamento attivo, al contrasto dell’isolamento sociale, al rafforzamento dell’inclusione e allo sviluppo del dialogo intergenerazionale.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Centro polivalente San Zeno. Avviso pubblico del Comune per una gestione integrata Notizie correlate Centro polivalente San Zeno, pubblicato l'avviso per la coprogettazione delle attivitàPisa, 30 aprile 2026 - È stato pubblicato dal Comune di Pisa l’avviso pubblico di manifestazione di interesse rivolto agli Enti del Terzo Settore per... Taranto, avviso pubblico per la gestione degli impianti dei Giochi del Mediterraneo 2026Al completamento degli interventi attualmente in fase di esecuzione, il Comune di Taranto sarà chiamato a definire le modalità di gestione e... Tutti gli aggiornamenti Si parla di: Centro polivalente San Zeno. Avviso pubblico del Comune per una gestione integrata; Centro polivalente San Zeno pubblicato l' avviso per la coprogettazione delle attività. Centro polivalente San Zeno. Avviso pubblico del Comune per una gestione integrataÈ stato pubblicato dal Comune di Pisa l’avviso pubblico di manifestazione di interesse rivolto agli enti del terzo settore ... lanazione.it