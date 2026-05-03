Cavezzo e Modena Est è festa

Cavezzo e Modena Est festeggiano le vittorie più importanti della stagione. Dopo aver conquistato i rispettivi gironi di serie C e serie D maschile, le due squadre si sono laureate campioni e si preparano alle fasi successive. La fine dei campionati ha visto entrambe le formazioni celebrare con entusiasmo i successi ottenuti sul campo, chiudendo un percorso caratterizzato da impegno e determinazione.

Avevano dominato i rispettivi gironi di serie C e serie D maschile, ma proprio quando mancava pochissimo per festeggiare in anticipo, Edil Cam Cavezzo e Polisportiva Modena Est avevano faticato per "chiudere la pratica", almeno fino ai due anticipi infrasettimanali che finalmente hanno sancito la promozione delle due squadre maschili modenesi, che così aggiungono ai successi al già conquistati. In entrambi i casi si tratta di un risultato Importante, storico nel caso della formazione di Cavezzo, che per la prima volta in 63 anni di storia ottiene la promozione nei tornei Nazionali, al termine di un campionato a cui partecipava da ripescata,...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Cavezzo e Modena Est, è festa Notizie correlate Calcio a cinque, Modena Cavezzo premiato per i 30 anni di attivitàC’era anche il Modena Cavezzo fra le cinque società italiane di futsal premiate sabato scorso a Roma per i 30 anni di attività. Leggi anche: Calcio a cinque. Il Montebianco scalda i motori. La sfida contro Modena Cavezzo Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Cavezzo e Modena Est, è festa; Scheda squadra Modena Cavezzo Futsal; Scheda squadra Modena Cavezzo Futsal. Cavezzo e Modena Est, è festaAvevano dominato i rispettivi gironi di serie C e serie D maschile, ma proprio quando mancava pochissimo per festeggiare ... ilrestodelcarlino.it Modena Cavezzo travolto in A2 Elite, Montale ed Emilia Futsal in finale di Coppa Serie C2Modena Cavezzo che viene travolto in Veneto dalla seconda della classe con un netto 7-1 e resta ultimo da solo, perdendo un punto da Olimpia Verona (ora a +3) e Milano (+4) a 3 gare dalla fine di A2 ... ilrestodelcarlino.it Ko esterno per la Serie D Maschile, che contro la capolista Modena Est non riesce a strappare neanche un set, al termine di una sfida comunque combattuta. Sestetto con Badari in regia e Fiaccadori opposto, Bianchini e Corbetta in posto 4, Foroni e Bussei al - facebook.com facebook