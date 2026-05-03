Cava de' Tirreni docenti invitati via chat a un comizio | la denuncia del centrodestra
Un invito su una chat ufficiale di docenti, firmato dalla fiduciaria del plesso dell'infanzia di San Lorenzo, che annuncia un intervento della Dirigente scolastica professoressa Mena Adinolfi a Palazzo San Giovanni per parlare di "cultura e politiche educative del territorio". Peccato che, a.🔗 Leggi su Salernotoday.it
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