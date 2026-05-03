Catania trionfa sul campo | l’As Magistrati batte Milano in finale

Nel torneo appena concluso, l’As Magistrati ha conquistato la vittoria finale battendo Milano in una sfida che ha visto protagonista anche una parata decisiva di un portiere. Durante il torneo, un giocatore ha segnato il maggior numero di gol, distinguendosi come il capocannoniere. La partita di semifinale ha visto un intervento chiave che ha determinato l’esito della sfida.

? Cosa scoprirai Come ha fatto la parata di Munzone a decidere la semifinale?. Chi è stato il capocannoniere che ha dominato il torneo?. Perché l'arbitro ha dovuto consultare il video durante la finale?. Quali valori sociali ha sostenuto la gestione di questo evento?.? In Breve Dario Bonanno segna doppietta, Figoni realizza l'unico gol per Milano.. Palermo batte Roma ai rigori dopo il pareggio finale sul 2-2.. Daniele Moro vince il premio capocannoniere con 7 reti segnate.. Angelino Costabile riceve il riconoscimento come miglior portiere del torneo.. L’As Magistrati Catania si è aggiudicata la dodicesima edizione del Torneo Nazionale Anm di calcio a 8 battendo Milano per 2-1 nella finale disputata all’Etna Padel di San Giovanni La Punta dopo quattro giorni di competizione.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Catania trionfa sul campo: l’As Magistrati batte Milano in finale Notizie correlate Catania trionfa a San Giovanni: l’As Magistrati batte Milano 2-1? Cosa scoprirai Chi ha segnato la doppietta decisiva per il trionfo catanese? Come ha influenzato la tecnologia video l'esito della semifinale? Chi... Napoli Tennis Cup 2026, trionfa Medjedovic: il serbo batte in finale AltmaierCon una grande prestazione sul campo D'Avalos gremito di pubblico, il classe 2003 batte in due set il numero 55 del mondo e succede a Kopriva... Contenuti e approfondimenti Si parla di: Serie C, girone C: arrivano i verdetti. Catania 2°, Sorrento e Giugliano salvi, Foggia e Siracusa in D; Scheda squadra Catania U19. Magistrati Catania in trionfo, vittoria in finale su Anm MilanoVa in archivio con il successo dell’As Magistrati Catania la dodicesima edizione del Torneo Nazionale ANM di calcio a 8, conclusasi all’Etna Padel di San Giovanni La Punta al termine di quattro giorna ... vivienna.it