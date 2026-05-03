A Castegnato, nel quartiere di San Vitale, si prepara una giornata dedicata alle tradizioni religiose e alle celebrazioni popolari. La comunità si riunisce per assistere alla processione decennale, durante la quale le reliquie del martire verranno portate in strada. Tra le vie del quartiere, si vivrà un momento di fede che coinvolge sia i fedeli che i residenti, pronti a partecipare alle cerimonie e alle usanze locali.

? Cosa scoprirai Cosa accadrà tra i vicini quando le reliquie lasceranno la chiesa?. Chi porterà le spoglie del martino durante la processione decennale?. Come si intrecciano teatro dialettale e devozione in questa settimana?. Dove si svolgeranno i mercatini e l'evento musicale Vitaland?.? In Breve Programma dal 7 al 11 maggio con teatro dialettale e mostra fotografica.. Sabato 9 maggio messa con monsignor Carlo Bresciani e pesca di San Vitale.. Domenica 10 maggio processione con il Corpo bandistico di Castegnato.. Sabato 16 maggio evento Vitaland con dj e stand gastronomici all'oratorio.. Il borgo di Castegnato si prepara a vivere la festa di San Vitale a partire dal 7 maggio, con un programma che intreccia devozione religiosa e momenti di aggregazione sociale per l’intera comunità.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Castegnato, San Vitale: fede e tradizioni tra teatro e processione

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