In Uruguay, i media locali segnalano dubbi sulla regolarità dell’adozione di un bambino da parte di Nicole Minetti. La Diaria di Maldonado riporta che una fonte vicina all’Inau, l’ente incaricato dei minori, ha dichiarato che l’adozione sarebbe stata considerata “altamente irregolare”. La notizia arriva nel contesto di un’indagine che coinvolge il procedimento adottivo e le sue eventuali anomalie.

AGI - La Diaria di Maldonado, media uruguaiano locale della città di origine del bambino adottato da Nicole Minetti, cita una fonte vicina all'Inau - Istituto dei bambini e degli adolescenti - secondo cui l' adozione del bambino "è sempre stata considerata altamente irregolare ". L'Interpol riceve la delega. L' Interpol ha comunicato alla Procura generale di Milano di aver ricevuto la delega e di essersi attivata per svolgere con urgenza gli accertamenti all'estero nel caso della Grazia concessa a Nicole Minetti. Non sono stati comunicati tempi per le prime risposte ai quesiti individuati dal ministero della Giustizia che sono stati sollevati dall' inchiesta giornalistica de Il Fatto Quotidiano.🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Caso Minetti, in Uruguay dubbi dei media sull’adozione del bambino

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