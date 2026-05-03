Caso Ceschin la difesa di Lorenzo ricorre | Chiediamo l’assoluzione

Nelle ultime ore, la difesa di Lorenzo ha presentato un ricorso chiedendo l’assoluzione nel caso riguardante Ceschin. La nuova strategia si basa su elementi che, secondo gli avvocati, potrebbero scagionarlo dalle accuse. Sono stati rivisti alcuni dettagli della dinamica che si sarebbe verificata all’interno dell’abitazione, portando a una modifica delle versioni fornite in precedenza. La vicenda prosegue con sviluppi legali ancora da chiarire.

? Cosa scoprirai Quali nuovi elementi porteranno la difesa a chiedere l'assoluzione?. Come sono cambiati i dettagli della dinamica avvenuta in casa?. Perché la ricostruzione dei fatti in primo grado è contestata?. Quali prove scardinano la condanna all'ergastolo per Sergio Lorenzo?.? In Breve L'avvocato Mauro Serpico ha depositato il ricorso il 2 maggio 2026 a Conegliano.. La giornalista Daniela Sitzia ha riportato le dichiarazioni della difesa sul caso.. La sentenza di primo grado prevedeva l'ergastolo per l'aggressione alla pensionata Ceschin.. Il nuovo grado di giudizio coinvolgerà i familiari della vittima nel distretto veneto.. Il 2 maggio 2026 a Conegliano la difesa di Sergio Lorenzo ha depositato il ricorso in appello per contestare la condanna all’ergastolo legata alla morte della pensionata Ceschin.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Caso Ceschin, la difesa di Lorenzo ricorre: «Chiediamo l’assoluzione» Notizie correlate Caso Ceschin: sentenza per Lorenzo, la pena scende a 20 anni? Cosa sapere Il tribunale di Conegliano condanna Joel Lorenzo a 20 anni per l'omicidio Ceschin. Caso Pifferi, perché la Procura ricorre contro l’assoluzione delle due psicologhe coinvolte nel caso PifferiIl pm di Milano Francesco De Tommasi ricorre contro l'assoluzione delle due psicologhe coinvolte nel caso Alessia Pifferi, condannata all'ergastolo... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Omicidio Ceschin, chiesta l'assoluzione per Sergio Lorenzo: depositato il ricorso; CONEGLIANO | OMICIDIO CESCHIN, LA DIFESA RICORRE IN APPELLO PER LORENZO: VA ASSOLTO; Delitto Ceschin, condannato a 20 anni Joel Lorenzo: aveva fatto da palo durante il femminicidio su commissione; Omicidio Ceschin a Conegliano, il pentito condannato a 20 anni. Omicidio Ceschin, chiesta l'assoluzione per Sergio Lorenzo: depositato il ricorsoL'avvocato difensore Mauro Serpico ha presentato in Corte d'Appello a Venezia il ricorso contro la condanna in primo grado all'ergastolo. Secondo il legale: Sergio Lorenzo non sarebbe mai entrato in ... trevisotoday.it «Enzo Lorenzon assoldò i sicari per uccidere l'ex moglie Margherita Ceschin»: l'80enne è morto ai domiciliari in casa di riposoTREVISO - È morto ieri mattina, nella casa di riposo a Ormelle, dove si trovava agli arresti domiciliari, Enzo Lorenzon, l’80enne imprenditore agricolo di Ponte di Piave, considerato dalla Procura di ... ilgazzettino.it CENTRI ESTIVI COMUNALI 2026 L’estate, per tanti bambini e ragazzi, è uno spazio speciale: tempo libero che diventa scoperta, amicizie che nascono quasi per caso, giornate che lasciano qualcosa dentro Anche quest’anno il Comune di Sernagl - facebook.com facebook