Carlo si trova alle Bermuda, mentre Camilla è rientrata in Italia. La differenza nelle modalità di viaggio tra i due membri della famiglia reale ha attirato l’attenzione dei media. Camilla ha scelto di utilizzare un volo commerciale invece di un aereo privato. Il jet lag ha influenzato la pianificazione delle attività ufficiali di entrambi, creando differenze nelle tempistiche dei loro impegni.

? Cosa scoprirai Perché Camilla ha preferito un volo commerciale al jet privato?. Come influisce il jet lag sulla pianificazione dei tour reali?. Chi gestirà gli impegni istituzionali durante la separazione dei coniugi?. Quali conseguenze avrà questa scelta sui futuri viaggi della Corona?.? In Breve Camilla ha scelto un volo commerciale per rientrare in Regno Unito.. Il Re ha incontrato l'artista Michael Frith alle Bermuda.. La decisione di Camilla ricalca quanto accaduto in Australia nel 2018.. Il jet lag è causato dalla differenza di cinque ore con Londra.. Il sovrano Carlo III è approdato alle Bermuda dopo la missione diplomatica negli Stati Uniti, mentre Camilla ha scelto di rientrare subito in patria per gestire il disturbo causato dal fuso orario.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Carlo alle Bermuda, Camilla rientra in patria: la scelta di viaggio

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