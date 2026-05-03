Le compagnie aeree del Regno Unito hanno ottenuto l’autorizzazione a raggruppare i passeggeri di diversi voli su un singolo aereo, con l’obiettivo di ridurre il consumo di carburante. La misura permette di ottimizzare i voli, unendo i passeggeri di più rotte in un’unica partenza. Questa decisione si applica alle compagnie aeree autorizzate a operare nel paese.

Le compagnie aeree del Regno Unito autorizzate a raggruppare i passeggeri di diversi voli su uno stesso aereo per risparmiare carburante. La guerra in Medio Oriente sta causando grave carenza di petrolio, benzina, diesel e anche di cherosene. Per evitare ripercussioni durante l'estate, stagione turistica per eccellenza, il Dipartimento dei Trasporti britannico sta attuando una modifica temporanea alle normative per consentire ai vettori di consolidare i voli sulle rotte dove ci sono più viaggi verso la stessa destinazione nella stessa giornata. In questo modo decollano meno aerei ma tutti pieni e senza penalizzazioni per chi ha prenotato il biglietto che dovrà, in alcuni casi, spostare soltanto di qualche ora la partenza.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Carburanti, passeggeri raggruppati su meno voli per risparmiare cherosene

Notizie correlate

Cherosene alle stelle: voli in calo e prezzi in aumento per i passeggeri?? Cosa sapere Il costo del cherosene è raddoppiato da febbraio per l'instabilità tra USA, Israele e Iran.

Paradosso Iran, con l’incertezza del cherosene i voli ora costano meno: con 250 euro si parte alle MaldiveSaranno pure viaggi incerti ma quello che si sta palesando all’orizzonte è che a dispetto della crisi del cherosene negli aeroporti di mezzo mondo i...

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Carburanti, passeggeri raggruppati su meno voli per risparmiare cheroseneLe compagnie aeree del Regno Unito autorizzate a raggruppare i passeggeri di diversi voli su uno stesso aereo per risparmiare carburante. La guerra ... iltempo.it

Crisi del carburante aereo: effetti su passeggeri e compagnieI prezzi del carburante per jet sono quasi raddoppiati da quando è iniziata la guerra in Iran e ora potrebbero arrivare anche le carenze. Una carenza imminente di carburante per aerei in Europa e in ... it.euronews.com