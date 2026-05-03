Caos in un negozio di Torino Borgo Vittoria | ubriaco molesta una cliente aggredisce una dipendente e tenta di rubarle il telefono

Nella zona di Borgo Vittoria a Torino, negli ultimi giorni di aprile, si sono verificati diversi episodi di disordine all’interno di un negozio. Un uomo ubriaco ha molestato una cliente, aggredito una dipendente e tentato di sottrarre il telefono a una di loro. La situazione si è protratta per circa un’ora, coinvolgendo comportamenti violenti e tentativi di furto.