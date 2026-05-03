Caos in un negozio di Torino Borgo Vittoria | ubriaco molesta una cliente aggredisce una dipendente e tenta di rubarle il telefono
Nella zona di Borgo Vittoria a Torino, negli ultimi giorni di aprile, si sono verificati diversi episodi di disordine all’interno di un negozio. Un uomo ubriaco ha molestato una cliente, aggredito una dipendente e tentato di sottrarre il telefono a una di loro. La situazione si è protratta per circa un’ora, coinvolgendo comportamenti violenti e tentativi di furto.
Un'ora di caos tra molestie, tentate rapide e aggressioni. È avvenuto tutto negli ultimi giorni di aprile in via Stradella, nel quartiere Borgo Vittoria di Torino. A rendersi protagonista di fatti che costano ora plurime accuse è stato un uomo, un 40enne di origine marocchina. Coas in via.🔗 Leggi su Torinotoday.it
Notizie correlate
Notte ad alta tensione in via d'Azeglio, ubriaco molesta il cliente di un bar, poi aggredisce i carabinieri: 35enne arrestatoHa aggredito in strada i militari, dopo averli chiamati: sul posto due pattuglie e il 118.
Tenta di rubare in un negozio cinese, poi aggredisce un dipendente: scatta l'arrestoE' stato arrestato l'uomo che, nel tardo pomeriggio di ieri, ha tentato una rapina all'interno di un negozio in via Verdi a Montecorvino Pugliano.