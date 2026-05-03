Taiwan sta sviluppando cani robot autonomi destinati alle operazioni militari. Questi robot quadrupedi sono progettati per essere impiegati in ambienti urbani e in missioni in prima linea. Il progetto mira a integrare sistemi autonomi nelle forze armate, con l’obiettivo di migliorare le capacità operative sul campo. Al momento, sono in fase di progettazione e test, senza dettagli su eventuali impieghi pratici già avvenuti.

Taiwan sta lavorando per integrare i sistemi autonomi nelle proprie forze armate, puntando, in particolare, sui robot quadrupedi per missioni operative in contesti urbani e operazioni in prima linea. L’obiettivo di Taipei consiste nel rafforzare capacità di ricognizione e supporto logistico in scenari complessi, riducendo al contempo l’esposizione diretta del personale umano. La scelta dei cosiddetti cani robot riflette tuttavia una strategia più ampia orientata alla guerra asimmetrica. Taiwan punta sui cani robot. Secondo quanto riportato da Defence Post, il ministero della Difesa taiwanese ha presentato a fine aprile una proposta formale per l’adozione di robot quadrupedi in particolari operazioni “urbane”, evidenziando come simili sistemi possano muoversi agevolmente su scale, terreni inclinati e spazi ristretti.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Cani robot per operazioni in prima linea: la svolta militare di Taiwan

ESERCITO DI ROBOT UMANOIDI CINESI SI PREPARA A INVADERE IL MONDO!

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