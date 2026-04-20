Addio Roma Gasperini cala il poker | quattro richieste

L'allenatore piemontese potrebbe lasciare la squadra dopo una sola stagione. Dopo il pareggio recente, sono state avanzate quattro richieste che potrebbero influenzare la decisione di lasciare il club. La situazione si è sbloccata con una vittoria e ora si attendono sviluppi sulla sua permanenza o partenza. La squadra si prepara a eventuali cambiamenti in vista delle prossime partite.

L’allenatore piemontese può lasciare i giallorossi dopo una sola stagione Dopo il pareggio contro l’ Atalanta, Gian Piero Gasperini pur dichiarando di non voler rispondere a Claudio Ranieri, ha sottolineato come la rottura tra i due sia al momento insanabile con un perentorio “non voglio essere messo sullo stesso piano”. (Ansa Foto) – calciomercato.it Una frase che ha dato un ulteriore colpo alla strategia dei Friedkin che, decidendo di non decidere, hanno ribadito la propria fiducia, almeno a parole, ai due contendenti, nella quasi utopistica speranza di poter confermare anche per la prossima stagione il triumvirato completato da Frederic Massara.🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Addio Roma, Gasperini cala il poker: quattro richieste Notizie correlate Leggi anche: La Meta Catania cala il poker a Roma Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Roma, sempre la stessa storia; Il pareggio dei rimpianti: l'Atalanta sbatte contro il muro giallorosso e dice addio ai sogni di Champions; Caos Roma, Gasperini prepara le valigie: scontro totale con la dirigenza, il silenzio dei Friedkin sa di addio. Addio Gasperini: quattro diktat alla Roma per restareGian Piero Gasperini vuole lasciare la Roma, ecco le quattro condizioni imposte ai Friedkin per rimanere nella Capitale ... asromalive.it Calciomercato Roma News | Si profila un addio clamoroso all’orizzonte: lo scenario (oggi 19 aprile 2026)Calciomercato Roma News: all'orizzonte si profila la clamorosa possibilità di un addio anticipato da parte di Gian Piero Gasperini. ilsussidiario.net BOMBA ROMA: ADDIO GASPERINI Ecco le 4 richieste choc https://bit.ly/4cl2eFJ - facebook.com facebook Roma dice addio ai gabbiotti dei vigili: ne resteranno soltanto sedici ift.tt/zRN9kU8 x.com