Calcio serie D Foligno-Cannara da non perdere Al Blasone la gara dell’orgoglio

Alle ore 15 al Stadio Blasone si disputa il derby tra Foligno e Cannara, partita che vede le due squadre in condizioni diverse rispetto all’inizio della stagione. Il Foligno ha già raggiunto la salvezza e non ha più obiettivi da perseguire, mentre il Cannara, che ha concluso il campionato con un buon finale, è retrocesso in Eccellenza Regionale. La gara rappresenta comunque un’occasione di confronto tra le due formazioni.

Foligno–Cannara (fischio di inizio ore 15), derby orfano di motivazioni? Le squadre non hanno più niente da chiedere a questa stagione: il Foligno con largo anticipo ha conquistato la salvezza mentre il Cannara, nonostante il buon finale di campionato, è retrocesso in Eccellenza Regionale. Il Foligno - a digiuno di vittorie da tempo - vuole congedarsi dal proprio pubblico nel migliore dei modi; mentre il Cannara, nonostante l’addio alla serie D, oggi proverà con tutte le forze a onorare fino in fondo questo triste epilogo della stagione. "Premesso che, per quello che potrebbero valere gli eventuali tre punti contro il Cannara, sono convinto – ha spiegato ieri Alessandro Manni - che i rossoblù non arriveranno al Blasone per fare una scampagnata ma, per provare a rovinarci l’ultima apparizione casalinga.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Calcio serie D. Foligno-Cannara da non perdere. Al Blasone la gara dell’orgoglio Notizie correlate Calcio serie D, finisce 0-0. Il Foligno ci prova più volte nella ripresa. Ma la gara con il Ghiviborgo non si sbloccaGhiviborgo 0 Foligno 0 GHIVIBORGO: Butano, Baldacci, Arcuri, Vecchi, Ricci; Quochi (32’ st Paulino), D. Calcio Serie D. Il Poggibonsi ci prova, ma niente da fare contro Cannara: salvezza a rischioCANNARA 3 POGGIBONSI 2 CANNARA: Di Vincenzo, Vergara (12’ st Cardoni), Schvindt, Montero, Fumanti, Gueye, Roselli, Fracassini, Coviello (45’ st... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Scheda squadra Foligno 1928; Serie D. L’Orvietana ruggisce e vede la luce: colpo salvezza pesante; Calcio Umbria, sabato 2 e domenica 3 maggio in campo i dilettanti: le designazioni arbitrali; Tabellino partita Foligno 1928 vs Prato. Calcio serie D. Foligno-Cannara da non perdere. Al Blasone la gara dell’orgoglioFoligno–Cannara (fischio di inizio ore 15), derby orfano di motivazioni? Le squadre non hanno più niente da chiedere a ... sport.quotidiano.net Calcio serie D. Foligno con tanti assenti. Ci prova a SeravezzaFOLIGNO – Per il Foligno seconda trasferta consecutiva, l’ultima della stagione, sul terreno del Seravezza. Un altro appuntamento che ... sport.quotidiano.net Domenica 3 maggio – Tutti insieme per Foligno Un pomeriggio da vivere insieme. In occasione di Foligno – Cannara, saremo ospiti degli Ultras 1981 per un momento conviviale prima della partita, all’esterno dello stadio. Un’occasione per stare insieme, fa - facebook.com facebook