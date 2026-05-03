Calcio dilettanti Fcr arriva lo Jr Santarcangelo ed è scontro diretto per i playoff

Oggi alle 15.30, l’Fcr Forlì affronta lo Young Santarcangelo in una partita decisiva per i playoff, disputata all’Antistadio 1. La sfida rappresenta l’ultimo impegno della stagione regolare e determina l’accesso alle fasi finali del campionato dilettantistico. La gara si svolge in un clima di grande attesa, con entrambe le squadre pronte a dare il massimo per centrare l’obiettivo.

Tutto in 90’ di fuoco. Appuntamento con il destino per l’Fcr Forlì, impegnata oggi (ore 15.30) all’Antistadio 1 (dietro al Morgagni) nella gara spareggio per i playoff contro lo Young Santarcangelo, ultimo atto della stagione regolare. Un solo risultato a disposizione dei biancorossi, che devono vincere e, contestualmente, sperare che la capolista Mezzolara, in corsa per la promozione in serie D (+2 sull’Ars et Labor, ovvero la Spal), non cada a domicilio con il Sant’Agostino, arrampicatosi a quota 47 insieme a forlivesi e clementini. Ogni altro risultato, infatti, estrometterebbe l’Fcr dal quinto posto, l’ultimo che dà diritto di accesso alla lotteria dei playoff, dalla quale uscirà la squadra che, poi, prenderà parte agli spareggi nazionali.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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