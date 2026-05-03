Bus distrutto dalle fiamme a Massalengo | dieci passeggeri salvati

Un bus è stato completamente distrutto dalle fiamme questa mattina a Massalengo, ma dieci passeggeri sono stati messi in salvo grazie all’intervento tempestivo dell’autista. Le fiamme sono divampate nel vano motore e hanno rapidamente avvolto il veicolo, che si trovava in strada. Le cause dell’incendio sono ancora da accertare, mentre l’autista ha fatto in modo di far uscire i passeggeri prima che il fumo si diffondesse. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco.

? Cosa scoprirai Come ha fatto l'autista a salvare tutti i passeggeri?. Cosa ha scatenato l'incendio nel vano motore del pullman?. Perché i vetri dell'autobus sono esplosi subito dopo l'evacuazione?. Chi dovrà rispondere dei problemi di manutenzione dei mezzi Star Mobility?.? In Breve Incendio scoppiato il 2 maggio 2026 nel vano motore sulla provinciale 23.. Dieci passeggeri evacuati prima dell'esplosione dei cristalli laterali del bus.. Vigili del Fuoco impiegati con un'autopompa e due autobotti sul luogo.. Ipotesi iniziale di guasto elettrico per la linea Lodi-San Colombano al Lambro.. Un autobus della Star Mobility è andato completamente distrutto dalle fiamme ieri, 2 maggio 2026, lungo la provinciaale 23 all’ingresso del comune di Massalengo, coinvolgendo dieci persone tra studenti e pendolari.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Bus distrutto dalle fiamme a Massalengo: dieci passeggeri salvati Notizie correlate Leggi anche: Tetto distrutto dalle fiamme. Dieci sfollati Bus in fiamme, tragedia sfiorata a Massalengo: un guasto al motore come origine del rogoMassalengo (Lodi), 3 maggio 2026 – Un normale viaggio di fine mattinata si è trasformato in un incubo di fuoco e fumo lungo la strada provinciale 23. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Bus in fiamme a Massalengo, il conducente mette in salvo i passeggeri; Lodi, prende fuoco un autobus di linea: l’autista si ferma e salva i passeggeri; Il bar dato alle fiamme in via Fratini: Non posso aprire, c’è chi rimarrà a casa; Auto in fiamme in autostrada, disagi per il traffico. Incendio bus a Moncalieri, paura in piazza Tre Martiri: mezzo distrutto dalle fiammeRogo su un autobus della linea 67 Gtt lungo la statale 29 tra via Tenivelli e via Cavour: a bordo circa 40 passeggeri, nessun ferito. Danni a semaforo e negozi, traffico in tilt verso Torino ... giornalelavoce.it Incendio a Castellanza: autobus di linea distrutto dalle fiammeCastellanza (Varese) – Una colonna di fumo nero visibile anche a distanza e le fiamme che avvolgono completamente un autobus fermo nel deposito. Attimi di forte apprensione nella mattinata di oggi ... ilgiorno.it PULLMAN DISTRUTTO DALLE FIAMME SULLA STATALE 118: NESSUN FERITO TRAPANI. Un autobus è andato completamente distrutto da un incendio che si è verificato ieri pomeriggio a Gibellina, sulla strada statale 188. L’autobus viaggiava da Marsala - facebook.com facebook