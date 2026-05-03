"Ci sto? Affare fatica!" è il titolo del progetto rivolto ai ragazzi e ragazze tra i 14 e i 18 anni che invita a mettersi in gioco, imparare cose nuove e contribuire in prima persona alla cura degli spazi della propria comunità. L’idea è di dedicare una settimana del proprio tempo a migliorare la città, lavorando in gruppo e condividendo un’esperienza che unisce impegno, relazione e scoperta. I partecipanti saranno coinvolti in diverse attività di manutenzione leggera e valorizzazione come pulizia dei sentieri, cura del verde, restyling di panchine e staccionate attraverso interventi di carteggiatura e tinteggiatura, azioni diffuse di pulizia urbana.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - ’Buono fatica’ per i giovani volontari

Two young veterans built a bamboo bridge to help an older veteran cross the stream.

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Il lavoro è dignità. Sempre. Oggi il pensiero va a chi lavora ogni giorno con fatica, a chi il lavoro lo cerca, a chi vive precarietà e insicurezza. Serve più qualità, più tutele, più sicurezza. Il nostro impegno è chiaro: creare opportunità, sostenere il lavoro buono, no - facebook.com facebook