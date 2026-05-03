Bucchianico piange Emiliano | tragedia nei campi con un trattore

Una tragedia si è consumata nei campi di Bucchianico, dove un trattore ha causato la morte di un uomo. L’incidente è avvenuto su un terreno di proprietà e ha coinvolto un lavoratore agricolo. Il Comune ha deciso di ricordare pubblicamente la vittima, invitando la comunità a partecipare a una cerimonia commemorativa. Nessuna altra dettaglio sulle circostanze dell’incidente è stato reso noto.

? Cosa scoprirai Come si è verificato l'incidente nel terreno di proprietà?. Chi sono le persone che il Comune ha voluto ricordare insieme?. Dove si svolgeranno le esequie per dare l'ultimo saluto?. Quali sono le conseguenze ufficiali decise dall'amministrazione comunale?.? In Breve Lutto cittadino disposto per sabato 2 e domenica 3 maggio. Rito funebre presso la chiesa di San Michele Arcangelo domenica 3 maggio ore 16. Comunità unisce il ricordo di Emiliano Di Renzo a quello di Giampiero Cavallo. Il defunto lascia la moglie Daniela e i figli Mirco e Michela. Il lutto colpisce Bucchianico per la morte di Emiliano Di Renzo, avvenuta ieri pomeriggio nella contrada Santa Maria Casoria a causa del ribaltamento di un trattore.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Bucchianico piange Emiliano: tragedia nei campi con un trattore Notizie correlate Tragedia nei campi: trattore si ribalta, muore un pensionatoDramma nel pomeriggio di oggi, 10 aprile 2026, a Fumone, in provincia di Frosinone, dove un uomo di 87 anni, residente ad Alatri, ha perso la vita in...