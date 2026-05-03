I governi di Madrid e Brasilia hanno richiesto il rilascio immediato di due cittadini, uno con cittadinanza spagnola e l’altro brasiliana, attualmente detenuti. La richiesta si basa sulla classificazione delle loro condizioni come rapimento e si chiede che siano liberati senza ulteriori indugi. Nessuna informazione è stata fornita sui dettagli del caso o sulle circostanze della detenzione.

Global Sumud Flotilla Chiedono il rilascio immediato del palestinese con cittadinanza spagnola Saif Abukeshek e del brasiliano Thiago Ávila i governi di Madrid e Brasilia Chiedono il rilascio immediato del palestinese con cittadinanza spagnola Saif Abukeshek e del brasiliano Thiago Ávila i governi di Madrid e Brasilia. E non esitano a definire la loro cattura «un rapimento». Per il governo socialista di Sánchez, è intervenuto ieri il ministro degli esteri, Josè Manuel Albares, dicendosi «preoccupato» per «la detenzione illegale al di fuori della giurisdizione di Israele» e per le condizioni di prigionia di Abukeshek, portavoce della Global Sumud Flotilla e residente a Barcellona.🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - Brasile e Spagna: «Si tratta di rapimento, rilasciateli subito»

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