A Bottega, frazione di Vallefoglia, si sta delineando il progetto per il nuovo parco, con il dibattito aperto tra le ipotesi di destinazione dell’ex cinema: i residenti e le autorità si confrontano sulla possibilità di trasformarlo in uno spazio dedicato ai libri o di utilizzarlo come parcheggio. Il Comune ha avviato le procedure per definire l’uso futuro dell’area, coinvolgendo i tecnici incaricati di valutare le varie opzioni.

Prende forma il nuovo parco a Bottega, frazione di Vallefoglia. Il Comune, in seguito all’acquisizione dell’area verde di circa un ettaro avvenuta nei giorni scorsi dopo un contenzioso durato oltre 50 anni, procede ora con lo stanziamento delle risorse per l’acquisto di tavoli in legno, panchine e giochi per i bambini con cui si pensa di arredare il futuro parco nella parte retrostante il centro commerciale, oggi sede del mercato settimanale. Lo spazio è il fulcro di un progetto di riqualificazione generale di tutta la frazione, che comprenderà anche la realizzazione di un bosco urbano lungo la Statale, destinato a inserirsi in un percorso che collegherà spazi per le attività culturali e lo sport come il teatro ‘Santi’, la palestra ‘Ondedei’ e piazza Rossini.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Bottega, il rebus dell’ex cinema. Libri o parcheggi? Parola ai tecnici

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