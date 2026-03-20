In un processo a Rimini si discutono le accuse di maltrattamenti e aggressioni ripetute tra una donna e il marito, avvenute davanti alla figlia. La Procura ha chiesto una condanna di tre anni di reclusione. L’indagine dei carabinieri di Viserba ha ricostruito un quadro di tensione continua in casa, con episodi di violenza che si sono verificati più volte.

Aggressioni ripetute, botte e un clima di tensione continua in casa. È questo il quadro al centro di un processo per maltrattamenti discusso ieri in tribunale a Rimini, nato da un’indagine dei carabinieri di Viserba. Imputata una donna riminese di 50 anni, accusata di aver aggredito più volte il marito nel corso della relazione. Secondo l’accusa, le violenze sarebbero state frequenti: pugni, calci e percosse, spesso accompagnate da insulti e minacce. In diverse occasioni gli episodi sarebbero avvenuti davanti alla figlia piccola. I fatti contestati risalgono al periodo tra il 2020 e l’inizio del 2021. Tra gli episodi ricostruiti in aula, un’aggressione nell’aprile 2020, quando l’uomo, per proteggere la figlia, si sarebbe chiuso in una stanza chiedendo l’intervento delle forze dell’ordine. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Botte al marito davanti alla figlia. La Procura chiede tre anni

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