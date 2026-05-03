Boscotrecase a fuoco la sede di Libera | Incendio doloso per intimidire ma non arretriamo

Nella notte tra i giorni scorsi e oggi, nella località di Boscotrecase, è stato appiccato un incendio nella sede di un'associazione impegnata in attività sociali. Le fiamme hanno interessato sedie, suppellettili, documenti e altri materiali destinati alle riunioni dell'associazione. La struttura è stata colpita da un atto doloso che, secondo quanto riferito, potrebbe essere stato realizzato per intimidire i membri. Nessuno è rimasto ferito nell’incendio.

Tempo di lettura: 2 minuti Denunciano “il grave atto intimidatorio avvenuto nei giorni scorsi: l’incendio doloso di sedie e suppellettili, documenti e materiali vari all’interno della nostra sede, destinata alle riunioni”. L’episodio è segnalato dagli attivisti del presidio di Libera contro le mafie “Rosa Visone- Roberta Lanzino”– di Boscoreale-Boscotrecase-Trecase. Il rogo dei locali è avvenuto a Boscotrecase. “ Non si tratta di un semplice danneggiamento – spiegano -, ma di un messaggio chiaro e inquietante rivolto a chi ogni giorno sceglie di stare dalla parte della legalità”. Un gesto che “porta la firma della vigliaccheria e della cultura mafiosa”.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Boscotrecase, a fuoco la sede di Libera: “Incendio doloso per intimidire, ma non arretriamo” Notizie correlate Incendio doloso: arrestato l’uomo che ha dato fuoco all’exUn uomo di 36 anni, cittadino albanese, è stato arrestato dai Carabinieri di Comiso per aver appiccato un incendio nell’appartamento della sua ex... Ardenza, incendio doloso in via Pacinotti: a fuoco due auto, danni a una villaPaura nella notte di questa domenica 26 aprile ad Ardenza, in via Pacinotti, dove intorno alle 5 sono dovuti intervenire i vigili del fuoco per... Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Boscotrecase, presidio Libera in fiamme: 'Ennesimo atto vandalico'; Scoperte case d’appuntamento nel Napoletano: 400 euro di guadagni con ogni prostituta. Incendio nella sede di Libera: Atto gravissimo, colpito un presidio di legalitàIl commento dell’Anpi sull'incendio avvenuto a Boscotrecase. Nuovo raid contro la struttura. Sannino chiede una mobilitazione ... napolitoday.it Boscotrecase, vandali in azione nella sede di Libera: Non è la prima voltaIl presidente della sezione Anpi di Torre Annunziata, Antonello Sannino: Serve una reazione forte e corale ... msn.com Nuovo atto vandalico e incendiario ai danni del presidio di Libera a Boscotrecase. La struttura, già presa di mira durante le festività pasquali, è stata colpita ancora una volta. Sul posto sono intervenuti Polizia Municipale, vigili del fuoco e forze dell’ordine. Le in - facebook.com facebook Boscotrecase, vandali in azione nella sede di Libera: “Non è la prima volta” x.com