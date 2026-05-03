A Bolzano si apre una sfida per la guida dell’Assb, con otto candidati che hanno presentato domanda per la posizione di direttore. La prima selezione dei dirigenti è stata annullata dalla giunta, senza ulteriori spiegazioni ufficiali. La procedura di nomina si concentra ora sulla valutazione di questi otto candidati, senza indicazioni sui motivi che hanno portato alla revisione del processo.

? Cosa scoprirai Chi sono gli otto candidati che si contendono il budget dell'Assb?. Perché la giunta ha annullato la prima selezione dei dirigenti?. Come influirà il nuovo direttore sul bilancio da 100 milioni?. Quali altri posti vacanti preoccupano l'opposizione in Comune?.? In Breve L'ente gestisce circa mille dipendenti e un budget annuo superiore a 100 milioni.. Sabina Galletti assumerà la direzione dell'Agenzia delle Dogane il 4 maggio.. Carlo Alberto Librera dirigerà la ripartizione cultura dal 1 luglio.. L'assessora Patrizia Brillo ha convocato una riunione straordinaria per lunedì.. Otto candidati si contendono la guida dell’Azienda dei servizi sociali di Bolzano dopo la scadenza dei termini per la presentazione delle domande della seconda selezione comunale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bolzano, sfida per l’Assb: 8 candidati per la nuova direzione

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