Domenica alle 12:30 si affrontano Bologna e Cagliari nel match di campionato in programma al Dall’Ara. Le formazioni ufficiali sono state comunicate, e le quote dei bookmaker indicano una probabilità di almeno un gol per parte. La partita si inserisce in un momento in cui entrambe le squadre non hanno particolari obiettivi da raggiungere, rendendo l’incontro meno decisivo rispetto ad altri incontri della stagione.

Il lunch match domenica tra Bologna e Cagliari non è una sfida delicatissima in quanto entrambe le squadre hanno poco da chiedere. Soprattutto i padroni di casa sono ormai fuori dai giochi per l’Europa dopo la sconfitta interna contro la Roma. La squadra di Vincenzo Italiano è in forte crisi ed è andata incontro alla. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Bologna-Cagliari (domenica 03 maggio 2026 ore 12:30): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Almeno un gol per parte al Dall’Ara

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