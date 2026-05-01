Domenica alle 12:30 si gioca il lunch match tra Bologna e Cagliari. Le due squadre si affrontano in una partita che, per entrambe, rappresenta un impegno senza grandi obiettivi di classifica. Le formazioni sono state definite e le quote di scommessa sono state pubblicate, mentre i pronostici indicano un certo equilibrio tra le due compagini.

Il lunch match domenica tra Bologna e Cagliari non è una sfida delicatissima in quanto entrambe le squadre hanno poco da chiedere. Soprattutto i padroni di casa sono ormai fuori dai giochi per l’Europa dopo la sconfitta interna contro la Roma. La squadra di Vincenzo Italiano è in forte crisi ed è andata incontro alla. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Bologna-Cagliari (domenica 03 maggio 2026 ore 12:30): formazioni, quote, pronostici

Notizie correlate

Volendam-Heerenveen (domenica 03 maggio 2026 ore 12:15): formazioni, quote, pronosticiA tre giornate dalla fine del campionato, il Volendam ha ottime chance di evitare la retrocessione diretta ma per quanto riguarda la salvezza...

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: Bologna-Cagliari, siamo già 27000; Bologna-Cagliari, info settore ospiti; Bologna-Cagliari: probabili formazioni e statistiche; Dove vedere Bologna-Cagliari in tv e streaming: canale, orario, formazioni.

Bologna-Cagliari: diretta live e risultato in tempo realeDiretta Bologna-Cagliari di domenica 3 maggio 2026: formazioni e tabellino. Dove vedere in tv e streaming la partita di Serie A ... calciomagazine.net

Bologna-Cagliari, le probabili formazioni della partita di Serie ALa domenica di Serie A si apre con il lunch match delle 12:30; al Dall'Ara, il Bologna ospita il Cagliari che vuole avvicinarsi ulteriormente alla salvezza aritmetica. Italiano deve fare a meno di Cam ... sport.sky.it

Cagliari I convocati da Fabio Pisacane in vista del match di domani contro il Bologna - facebook.com facebook