Bogotá ritrovato smembrato l’uomo che cercava un nuovo amore

A Bogotá è stato rinvenuto il corpo di un uomo smembrato, dopo che era scomparso recentemente. Poco prima della scomparsa, aveva incontrato una giovane donna, il cui ruolo nella vicenda è stato oggetto di indagini. Il corpo, che non si trovava più, è stato trovato nascosto in un armadio all’interno di un’abitazione. Le autorità stanno verificando i dettagli relativi a questa scoperta.

? Cosa scoprirai Chi era la giovane donna incontrata poco prima della scomparsa?. Come è stato possibile nascondere il corpo in un armadio?. Perché i criminali hanno scelto proprio lui come bersaglio?. Quali dettagli delle telecamere spiegano l'ultima apparizione dell'uomo?.? In Breve Scomparso il 21 aprile, il corpo è stato trovato in un armadio il 26 aprile.. L'amico Yosef Matheron riferisce di un incontro avvenuto a Barranquilla con una giovane donna.. La polizia ipotizza il paseo millionario come possibile movente per la rapina ai turisti.. La vittima era un costruttore immobiliare della comunità Hasidic Belz di Boro Park.. Il corpo smembrato di Nachum Israel Eber è stato rinvenuto in un armadio a Bogotá il 26 aprile, dopo che l’uomo di 51 anni era scomparso in Colombia il 21 aprile.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Bogotá, ritrovato smembrato l’uomo che cercava un nuovo amore Notizie correlate Sophie Codegoni volta pagina e trova un nuovo amore: chi è l’uomo che l’ha accolta così in aeroportoSophie Codegoni sembra pronta a voltare pagina dopo uno dei periodi più complicati della sua vita privata. Orrore in Francia, uomo ucciso e smembrato in casa: arrestato il proprietario dell’appartamentoABBONATI A DAYITALIANEWS La macabra scoperta in un complesso residenziale a Saint-Denis Una scena agghiacciante quella scoperta dalla polizia...