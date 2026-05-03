Nel 2006, Povia cantava di un Luca descritto come confuso e intrappolato in una situazione difficile. Oggi, BigMama ha deciso di riscrivere il brano “Luca è gay”, interpretandolo di persona e condividendo un bacio sul palco che ha attirato molta attenzione sui social. Questo gesto ha riacceso le discussioni già esistenti tra l’artista e Povia, riaccendendo un dibattito pubblico sulla tematica.

Vent’anni possono cambiare tutto. Nel 2006 Povia raccontava di un Luca confuso, intrappolato in una narrazione che mescolava orientamento sessuale e traumi familiari Nel 2026, da piazza San Giovanni in Laterano, BigMama ha riscritto quella storia con Luca è Gay, un singolo dance che celebra libertà, orgoglio e consapevolezza. Due canzoni, due epoche, due visioni dell’identità che hanno acceso un dibattito culturale destinato a durare. Durante il Concertone del Primo Maggio 2026, Marianna Mammone, in arte BigMama, ha presentato in anteprima il brano che in poche ore ha conquistato i social e diviso l’opinione pubblica, con la cantante romana che ha trasformato il palco in una celebrazione della cultura queer italiana.🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - BigMama riscrive “Luca è gay”: il bacio sul palco infiamma il web e riapre lo scontro con Povia

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