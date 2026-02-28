Gianluca Grignani lancia una stoccata a Laura Pausini sul palco di Sanremo 2026 ed infiamma il web

Durante la serata delle cover di Sanremo 2026, Gianluca Grignani ha rivolto una frecciatina a Laura Pausini sul palco dell’Ariston, attirando l’attenzione dei presenti e dei commentatori online. Il cantante ha pronunciato alcune parole che hanno generato discussioni sui social, mentre il pubblico osservava in silenzio. La scena ha suscitato reazioni e ha riacceso una tensione tra i due artisti.

Il palco dell'Ariston torna a essere teatro non solo di musica ma anche di frecciate. Durante la serata delle cover di Sanremo 2026, Gianluca Grignani ha deciso di lanciare una vera e propria stoccata a Laura Pausini, riaccendendo una tensione mai del tutto sopita. La battuta, pronunciata davanti al pubblico e alle telecamere, è diventata immediatamente virale, alimentando come prevedibile discussioni e commenti online. Adnkronos ricorda che l'episodio si verifica al termine dell'esibizione di Grignani in duetto con Luché sulle note di " Falco a metà ". Secondo la scaletta ufficiale, è proprio Laura Pausini a presentare l'artista prima della performance.