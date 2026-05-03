Biennale di Venezia il ritorno della Russia divide l’Europa della cultura

Da ildifforme.it 3 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Alla 59ª edizione della Biennale di Venezia, il ritorno del padiglione russo ha suscitato reazioni contrastanti tra i partecipanti, mentre le proteste di alcuni paesi europei hanno attirato l’attenzione. Durante l’esposizione, è stato esposto un “cervo ucraino”, simbolo di solidarietà per l’Ucraina. La presenza della Russia e le contestazioni hanno trasformato l’evento in un episodio che ha diviso le opinioni tra le nazioni coinvolte nel settore culturale.

Tra il ritorno del padiglione russo, le proteste europee e il simbolico “cervo ucraino”, la Biennale si trasforma in un caso politico internazionale Doveva essere “la Biennale della pace”. Si sta trasformando invece nel simbolo delle tensioni politiche e culturali che attraversano l’Europa.Il ritorno del padiglione russo alla Biennale di Venezia 2026ha infatti scatenato uno scontro che coinvolge artisti, istituzioni europee e governo italiano,mettendo sotto pressione il presidente della Fondazione Pietrangelo Buttafuoco. La decisione di riaprire alla Russia, esclusa da molte grandi manifestazioni internazionali dopo l’invasione dell’Ucraina, ha provocato reazioni immediate.🔗 Leggi su Ildifforme.it

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