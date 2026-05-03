Alla 59ª edizione della Biennale di Venezia, il ritorno del padiglione russo ha suscitato reazioni contrastanti tra i partecipanti, mentre le proteste di alcuni paesi europei hanno attirato l’attenzione. Durante l’esposizione, è stato esposto un “cervo ucraino”, simbolo di solidarietà per l’Ucraina. La presenza della Russia e le contestazioni hanno trasformato l’evento in un episodio che ha diviso le opinioni tra le nazioni coinvolte nel settore culturale.

Tra il ritorno del padiglione russo, le proteste europee e il simbolico “cervo ucraino”, la Biennale si trasforma in un caso politico internazionale Doveva essere “la Biennale della pace”. Si sta trasformando invece nel simbolo delle tensioni politiche e culturali che attraversano l’Europa.Il ritorno del padiglione russo alla Biennale di Venezia 2026ha infatti scatenato uno scontro che coinvolge artisti, istituzioni europee e governo italiano,mettendo sotto pressione il presidente della Fondazione Pietrangelo Buttafuoco. La decisione di riaprire alla Russia, esclusa da molte grandi manifestazioni internazionali dopo l’invasione dell’Ucraina, ha provocato reazioni immediate.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Biennale di Venezia, il ritorno della Russia divide l’Europa della cultura

Notizie correlate

Biennale di Venezia, polemica per il ritorno della Russia. Kiev: «Usano la cultura per influenza politica»Continua la polemica per l’invito - il primo dal 2022 - alla Federazione russa di prendere parte alla Biennale di Venezia.

Biennale di Venezia, il ministro Giuli chiede le dimissioni della consigliera Tamara Gregoretti: aveva detto sì al ritorno della RussiaSalta il componente del Cda della Biennale di Venezia designato dal Ministero della Cultura: si tratta di Tamara Gregoretti, giornalista e autrice...

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Le dimissioni della Giuria internazionale della Biennale Arte 2026; Biennale di Venezia, si dimette la Giuria internazionale. Il ministero della Cultura: Noi estranei; Biennale di Venezia, si è dimessa la Giuria internazionale; Si è dimessa la giuria internazionale della Biennale di Venezia.

Tutto il caso attorno alla Biennale di Venezia, daccapoSabato sono arrivati a Venezia gli artisti russi che parteciperanno alla Biennale, una delle esposizioni d’arte contemporanea più importanti al mondo. Questa è la 61esima edizione e aprirà il 9 maggio ... ilpost.it

Biennale di Venezia, ultimi ritocchi ai padiglioni: lettera contro il Leone d’oro SokurovCantieri aperti ai Giardini (anche al Padiglione Russia dove sono arrivati alcuni dei suoi artisti) e all’Arsenale tra creativi e operai al lavoro ad allestire spazi e opere. Perché «dietro le quinte ... corrieredelveneto.corriere.it

Tutto il caso attorno alla Biennale di Venezia, daccapo x.com

La Biennale di Venezia ha reagito alle clamorose dimissioni della Giuria Internazionale incaricata di assegnare i Leoni d'Oro con l'invenzione dei Leoni dei Visitatori. Ma i dubbi sul funzionamento di questa nuova modalità non sono pochi https://shorturl.at/XTF - facebook.com facebook