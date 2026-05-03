Benfica furia di Rui Costa contro l’arbitro Gustavo Correia e clamorosa protesta social La ricostruzione della vicenda post Famalicao!

Dopo la partita contro il Famalicao, le tensioni sono aumentate, con il presidente del Benfica che ha rivolto dure critiche all’arbitro Gustavo Correia e ha condiviso un messaggio di protesta sui social. La squadra sembrava aver messo in cassaforte una vittoria, ma gli sviluppi recenti indicano che la situazione potrebbe cambiare, mettendo a rischio il risultato finale. La vicenda ha suscitato grande attenzione tra i tifosi e gli addetti ai lavori.

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